طرح عدد من القطع والبلكات السكنية والتجارية بالمزاد العلني في مخطط مدينة الورود بالطائف غداً

طرح شركة بصمة لإدارة العقارات يوم غدٍ الأربعاء مخطط "مدينة الورود" بمحافظة الطائف، للبيع في المزاد العلني، والذي يشتمل على قطع وبلكات على مساحة إجمالية تصل إلى 639.711 متراً مربعاً.