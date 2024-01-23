طرح عدد من القطع والبلكات السكنية والتجارية بالمزاد العلني في مخطط مدينة الورود بالطائف غداً
طرح شركة بصمة لإدارة العقارات يوم غدٍ الأربعاء مخطط "مدينة الورود" بمحافظة الطائف، للبيع في المزاد العلني، والذي يشتمل على قطع وبلكات على مساحة إجمالية تصل إلى 639.711 متراً مربعاً.
ومن المقرر أن يستمر المزاد ليومي الأربعاء والخميس 12-13 رجب 1445هـ 24-25 يناير ٢٠٢٣م، في قاعة "عكاظ" بفندق انتركونتيننتال بالطائف، عند الساعة الرابعة مساءً.
ويعد مخطط "مدينة الورود" فرصة استثمارية، ووجهة سكنية مستقبلية، إذْ يتميز بموقعه الإستراتيجي في طريق السيل الكبير.
ويتميز "مخطط مدينة الورود" بتنوّع الفرص لتوفر قطع سكنية وتجارية واستثمارية بمساحات متنوعة.
يتوسط المشروع منطقة الورود لاين، وهي منطقة تجارية فريدة من نوعها بطول أكثر من 3 كيلو مترات (مسار تجاري، رياضي وترفيهي).
يمتاز المشروع بموقعه المميز داخل النطاق العمراني ويوفر جميع خدمات البنية التحتية والمرافق العامة:
- كهرباء، مياه، صرف صحي، ألياف بصرية (هاتف)، إنارة، شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الريّ الرئيسية.
- مرافق تعليمية، صحية وعامة.
- مساجد وجوامع.
- المنتزهات والحدائق.
وأعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات عن إمكانية دفع 30٪ عند الترسية، و 70٪ خلال ستة أشهر، وذلك تسهيلاً للراغبين في التملك والاستثمار بالمخطط.