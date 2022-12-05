فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين في جازان

وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية في جازان مقيمة من الجنسية اليمنية تتسوّل من مرتادي المحال التجارية، كما جرى ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات، وتم رصد وضبط مقيم آخر من الجنسية اليمنية؛ يتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.