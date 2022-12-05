فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين في جازان

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية في جازان مقيمة من الجنسية اليمنية تتسوّل من مرتادي المحال التجارية، كما جرى ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات، وتم رصد وضبط مقيم آخر من الجنسية اليمنية؛ يتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.