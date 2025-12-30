"هيئة العقار": الخميس آخر موعد لتسجيل 54 ألف قطعة في ثلاث مناطق
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ54,052 قطعة عقارية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 12 رجب 1447هـ، الموافق 1 يناير 2026م.
وبيّنت الهيئة أن التسجيل سينتهي في عدد من الأحياء بمحافظة الخرج، والدلم، والمجمعة، وحوطة سدير، إلى جانب أحياء متعددة في مدينة مكة المكرمة ومحافظة الجموم، وكذلك في محافظتي الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري (www.rer.sa)، للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة تُسجل، يتضمن بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومالك العقار وأوصافه وحالته والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بما يعزز موثوقية السوق العقارية.
وأكدت الهيئة أن عدم التسجيل خلال المهلة المحددة يعرّض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تنظر فيها لجنة مختصة، مشيرة إلى أن طلبات التسجيل العيني للعقار ستظل متاحة بعد انتهاء المهلة عبر المنصة الرقمية.
ويُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ وإدارة المشروع باستخدام تقنيات حديثة وبيانات جيومكانية دقيقة، بما يدعم الشفافية والثقة في القطاع العقاري ويُسهم في استدامته.