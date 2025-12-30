"هيئة العقار": الخميس آخر موعد لتسجيل 54 ألف قطعة في ثلاث مناطق

وبيّنت الهيئة أن التسجيل سينتهي في عدد من الأحياء بمحافظة الخرج، والدلم، والمجمعة، وحوطة سدير، إلى جانب أحياء متعددة في مدينة مكة المكرمة ومحافظة الجموم، وكذلك في محافظتي الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.