"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة والمدينة وتبوك تكون مصحوبة بزخات من البَرَد على الباحة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وأجزاءٍ من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الباحة، عسير، جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.