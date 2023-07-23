"الحين الدور عليك".. "طبية الملك فهد" تنصح بالكشف المبكر عن سرطان القولون

وقدمت المنصة مجموعة من الخدمات منها مواعيد فحص كوفيد 19: بأكثر من 24 مليون موعد، ولقاح كوفيد 19: تم تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح، وتم حجز أكثر من 3.8 مليون موعد ما بين حضوري وافتراضي، بجانب توفير التقارير الطبية (مثل الإجازات المرضية) حيث تم إصدار أكثر من 9.5 مليون تقرير إجازة مرضي، وتقديم أكثر من 1.5 مليون استشارة،.