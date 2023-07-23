"الحين الدور عليك".. "طبية الملك فهد" تنصح بالكشف المبكر عن سرطان القولون

نصحت مدينة الملك فهد الطبية بضرورة الحجز بأقرب مركز رعاية صحية أولية بعيادة طب الأسرة؛ للكشف المبكر عن سرطان القولون كحماية استباقية من الإصابة بالمرض.
وتحت عنوان "يلا الحين الدور عليك"، طالبت المدينة بضرورة مراجعة عيادات طب الأسرة القريبة من المنازل؛ لعمل الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض.
جدير بالذكر أنه تم تطوير منصة "صحتي" من قبل وزارة الصحة تماشياً مع رؤيتها لتسهيل الوصول للرعاية الصحية وتحسين جودتها وزيادة الوعي الصحي في المجتمع.
وتعد "صحتي" منصة وطنية لصحة سكان المملكة من مواطنين ومقيمين من خلال توفير المعلومات الصحية والخدمات ذات الصلة لأكثر من 24 مليون مستفيد.
وتهدف المنصة إلى تمكين الأفراد من الحصول على معلوماتهم الصحية وتلقي الخدمات الطبية الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات الصحية المختلفة في المملكة.
وضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل الوصول للرعاية الصحية وتحسين جودتها، جرى العمل على دمج جميع التطبيقات في القطاع الصحي، وتم حتى الآن دمج كل من موعد وتطمن وصحة ورصد وبطاقة التأمين من مجلس الضمان، والعمل مستمر لإكمال الربط مع باقي الخدمات في المنظومة الصحية.
وقدمت المنصة مجموعة من الخدمات منها مواعيد فحص كوفيد 19: بأكثر من 24 مليون موعد، ولقاح كوفيد 19: تم تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح، وتم حجز أكثر من 3.8 مليون موعد ما بين حضوري وافتراضي، بجانب توفير التقارير الطبية (مثل الإجازات المرضية) حيث تم إصدار أكثر من 9.5 مليون تقرير إجازة مرضي، وتقديم أكثر من 1.5 مليون استشارة،.
ولتعزيز نمط الحياة الصحي والوعي تم تسجيل أكثر من 2 مليون فرد في حملة المشي وأكثر من 700 ألف في مبادرة اعرف أرقامك لتسجيل المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل "المحفظة الصحية، ووصفات الأدوية، وخدمة طبيبي، ولقاحات الأطفال، والبحث عن الأدوية "رصد".