عضو الشورى السابق القاضي: اتفاقية إندونيسيا تقرب انفراج أزمة العمالة المنزلية

وحث القاضي على عدم تأخير صرف رواتب العمالة المنزلية، وعلى حسن التعامل معهم، اتباعًا لتعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا عليها في أكثر من نص نبوي، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالحديث الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه»، وبقوله عليه السلام: "مَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ ويُلبِسْه ممَّا يَلبَس ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينُوهم»، مشيرًا إلى عقوبات على من يؤخر الرواتب أو يسيء المعاملة.