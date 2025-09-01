المرور السعودي يوضح شروط قيادة الزائرين برخصة دولية أو أجنبية

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي للمرور على منصة "إكس"، فإن من أبرز الشروط توافق الرخصة مع نوع المركبة، إضافة إلى أن تكون مترجمة من جهة معتمدة. كما يُشترط أن تكون مدة القيادة بالرخصة الأجنبية أو الدولية سنة واحدة فقط من تاريخ دخول المملكة أو حتى انتهاء صلاحيتها إذا كان أقرب.