6 أيام متبقية على مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

يتبقى فقط 6 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 أكتوبر الجاري. هذه المهلة التي بدأت في 18 أبريل الماضي، تستمر لمدة ستة أشهر، وتتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستفادة من خصم قدره 50% على غرامات المخالفات المرورية.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بتاريخ 18 أبريل 2024، موضحة أن هذه المبادرة تشمل إعفاءً بنسبة 50% من قيمة الغرامات المسجلة على مرتكبي المخالفات من مواطنين ومقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل هذا التاريخ.
وأوضحت الإدارة أن الاستفادة من هذا التخفيض تتطلب سداد جميع المخالفات المتراكمة خلال فترة الستة أشهر، والتي تنتهي في 18 أكتوبر 2024.
كما أشارت الإدارة إلى أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، مثل التفحيط، أو قيادة المركبة تحت تأثير المواد الممنوعة، أو تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق التي تكون سرعتها 120 كلم/ساعة أو أقل، أو تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق التي سرعتها المحددة 140 كلم/ساعة، سيؤدي إلى فقدان فرصة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الإدارة أن المخالفات التي ترتكب بعد بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات ستخضع لتطبيق المادة 75 من نظام المرور، حيث يمكن تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 25% وفقًا للمدة النظامية المحددة.