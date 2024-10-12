6 أيام متبقية على مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

كما أشارت الإدارة إلى أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، مثل التفحيط، أو قيادة المركبة تحت تأثير المواد الممنوعة، أو تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق التي تكون سرعتها 120 كلم/ساعة أو أقل، أو تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق التي سرعتها المحددة 140 كلم/ساعة، سيؤدي إلى فقدان فرصة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%.