لجهودهم في حماية المجتمع.. أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي "مكافحة المخدرات"

ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جهود منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية، والقضاء على هذه الآفة وحماية الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، مبدياً تقديره لما يقومون به من أعمال مميزة؛ لتحقيق ما تهدف إليه القيادة في هذا الجانب الأمني المهم.