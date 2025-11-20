مهارة للموارد البشرية توقّع اتفاقية ترخيص لتشغيل علامة "Manpower" في السوق السعودي

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيع الشركة المملوكة لها بالكامل «شركة مسار النمو للاستثمار» اتفاقية ترخيص العلامة التجارية (Brand License Agreement – BLA) مع شركة ManpowerGroup لمدة خمس سنوات، لتشغيل الأعمال المرخّصة في المملكة تحت العلامة التجارية العالمية "Manpower"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جهته، وصف الأستاذ عبدالعزيز الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، إبرام اتفاقية ترخيص العلامة التجارية مع ManpowerGroup بأنها "خطوة هامة" في مسيرة مهارة، موضحاً أن الاتفاقية تمثّل توسعاً استراتيجياً في حلول القوى العاملة المحترفة وعالية المهارة وتضع "مهارة" على الخارطة العالمية لصناعة الموارد البشرية، من خلال جلب خبرات عالمية إلى السوق السعودي، وتعزيز تنافسيتها، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف: هذه الاتفاقية ستسهم في دعم وتمكين الشركات السعودية، وكذلك الشركات الأجنبية والعالمية التي تسعى للاستفادة من الفرص الواعدة في المملكة، بما يخلق قيمة مضافة للعملاء ويرتقي بمعايير التميّز في رأس المال البشري في السوق السعودي.
تعزيز التوسّع
وبموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، ستتولى "مسار النمو للاستثمار" تشغيل الأعمال المرخّصة في المملكة تحت علامة "Manpower"، بما يتيح لـ"مهارة" توسيع حضورها في قطاع التوظيف للمهن الاحترافية وحلول القوى العاملة المتخصّصة، إضافة إلى خدمات التعهيد (Outsourcing) التي تشهد طلباً متزايداً من الشركات المحلية والدولية العاملة في السوق السعودي.
وستُسهم الاتفاقية في تقديم حزمة متكاملة من خدمات الموارد البشرية، تشمل التوظيف الدائم والمؤقت، وحلول التوظيف الاحترافي، وخدمات القوى العاملة المؤقتة، والحلول المتخصّصة المصممة بما يتناسب مع احتياجات السوق السعودي وبيئة الأعمال المحلية من خلال شركة مسار النمو للاستثمار التابعة لمهارة.
أثر مالي
وأوضحت شركة مهارة، في إعلانها الرسمي على (تداول)، أن الأثر المالي المتوقع لاتفاقية ترخيص العلامة التجارية سيظهر على نتائج الشركة ابتداءً من عام 2026م وعلى مدى مدة الاتفاقية، مؤكدةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، وأنها تندرج ضمن خطط الشركة المعلنة لتعزيز النمو وتحسين العائد للمساهمين عبر التوسّع في أنشطة مرتفعة الربحية في قطاع الموارد البشرية.
رؤية 2030
وتركّز الاتفاقية على الاستفادة من العلامة التجارية العالمية لشركة Manpower وحضورها الدولي في نقل الخبرات العالمية وتعزيز القدرات المحلية من خلال برامج تدريب وتطوير تستهدف الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم القيمة الوطنية عبر برامج التوطين وتمكين السعوديين والسعوديات في الوظائف عالية المهارة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل النوعية.
معايير عالمية
من جانبه، قال فرانسوا لانكون، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في ManpowerGroup، نحن فخورون بهذا التعاون والذي سيمكن الشركة من تعزيز حضورها في منطقة الخليج، ونقل خبراتها العالمية في حلول القوى العاملة إلى السوق السعودي، مع التركيز على دعم الكفاءات والمساهمة في التنمية طويلة الأمد في المملكة.
وتُعد ManpowerGroup، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MAN)، من كبرى شركات حلول القوى العاملة على مستوى العالم؛ إذ تدير أكثر من 2,100 فرع في 75 دولة وإقليماً، وحققت إيرادات تقارب 18 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وتأتي هذه الشراكة لتُعزّز حضور ManpowerGroup في منطقة الخليج، وتوسّع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال علامة "Manpower" المعروفة عالمياً في مجال التوظيف، والتوظيف المؤقت، وحلول القوى العاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول توظيف واستقطاب متقدّمة للشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة.
بوابة الموارد البشرية
ومن خلال هذه الشبكة العالمية واتفاقية ترخيص العلامة التجارية الموقّعة، ستتمكن مهارة من تقديم حلول متكاملة للموارد البشرية للشركات السعودية المحلية وكذلك للشركات الأجنبية والمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، بما يتماشى مع مكانة المملكة كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويوفّر بوابة موثوقة لحلول القوى العاملة أمام الشركات العالمية التي تستهدف التوسّع في المملكة.
مهارة للموارد البشرية
وتعرف مهارة للموارد البشرية باعتبارها شركة سعودية مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، مقرّها الرئيس في مدينة الرياض، ويبلغ رأسمالها قدره 475 مليون ريال سعودي، حيث تأسست في عام 2013م لتقدّم حلولاً متكاملة لرأس المال البشري، تغطي أكثر من 240 مهنة لعملائها من جميع القطاعات في المملكة.
وتلتزم "مهارة" بتقديم حلول موارد بشرية مبتكرة عبر أنظمة متقدمة وشراكات استراتيجية، انطلاق من استراتيجيتها التي اعتمدت بنهاية عام 2023 وبما يدعم مستهدفات سوق العمل الوطني ورؤية المملكة 2030، ويساعد الشركات المحلية والعالمية على الاستفادة من اقتصاد المواهب المتنامي في السعودية.
ManpowerGroup
وتعد ManpowerGroup، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MAN) شركة عالمية رائدة في حلول القوى العاملة، تساعد المؤسسات على التحوّل في عالم العمل المتسارع من خلال استقطاب المواهب، وتقييمها، وتطويرها وإدارتها.
وتطوّر الشركة سنوياً حلولاً مبتكرة لمئات الآلاف من المنظمات، موفّرةً لهم الكفاءات الماهرة، وفي الوقت نفسه تتيح فرص عمل مجدية ومستدامة للملايين من الأشخاص عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمهارات.
وتقدّم الشركة الأمريكية حلولها من خلال مجموعة من العلامات التجارية المتخصّصة تشمل Manpower وExperis وTalent Solutions، في أكثر من 70 دولة وإقليماً منذ أكثر من 75 عاماً. كما يتم الاعتراف بها باستمرار لجهودها في مجالات التنوع والشمول والمساواة، وقد تم اختيارها في عام 2025 ضمن قائمة "أكثر الشركات أخلاقية في العالم" للمرّة السادسة عشرة، ما يؤكد مكانتها كعلامة مفضّلة للمواهب والشركات الباحثة عن حلول موثوقة في مجال القوى العاملة.