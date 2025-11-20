مهارة للموارد البشرية توقّع اتفاقية ترخيص لتشغيل علامة "Manpower" في السوق السعودي

أثر مالي

وأوضحت شركة مهارة، في إعلانها الرسمي على (تداول)، أن الأثر المالي المتوقع لاتفاقية ترخيص العلامة التجارية سيظهر على نتائج الشركة ابتداءً من عام 2026م وعلى مدى مدة الاتفاقية، مؤكدةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، وأنها تندرج ضمن خطط الشركة المعلنة لتعزيز النمو وتحسين العائد للمساهمين عبر التوسّع في أنشطة مرتفعة الربحية في قطاع الموارد البشرية.