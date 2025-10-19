الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في الرياض وتبوك ومكة المكرمة

وتهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً، وفي الساعة (1:15) مساءً صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة.