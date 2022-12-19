"الجبير" يجتمع مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك إليستر.