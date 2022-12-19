"الجبير" يجتمع مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك إليستر.
وشهد الاجتماع استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، ومناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الأوروبية في مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.
من ناحية ثانية، استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير.
وتضمن الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.