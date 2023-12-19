"المنصوري" عن تدشين منصة "تأشيرة السعودية": ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة.. "عمرة وسياحة وعمل"

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري عن تدشين منصة "تأشيرة السعودية" لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"؛ حيث كشف أن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية أهم سمات منصة تأشيرة السعودية؛ مبينًا أنها منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة الوطنية.
وقال: هناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعًا خاصًّا لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات؛ ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.
وأشار إلى تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات؛ بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من تعريف الزائر بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًا.
وأضاف: هناك متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد متقدمة، وآليات متقدمة وموحدة للتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة وإعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات لتقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة وتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية.
وتنظم هيئة الحكومة الرقمية اليوم وغدًا، النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافة إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وكان محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، قد أوضح أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022؛ لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحَسن جودة الحياة.