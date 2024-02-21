دار القياس للمزادات تعلن عن مزاد "آفاق".. 8 فرص عقارية فريدة بالعاصمة

أعلنت شركة دار القياس للمزادات، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ والأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد " آفاق" الحضوري، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في قاعة عبية نجد بمدينة الرياض.
ويعرض المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية واستثنائية لأحد أهم الأحياء الراقية شرق مدينة الرياض، حيث تقع على أهم الطرق الحيوية كطريق الملك عبدالله، والدائري الشرقي؛ وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، كحديقة الملك سلمان مما يجعلها وجهة استثمارية مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة.
وترحب شركة دار القياس بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 05803435852 – 0592950556.
وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة: https://auctions.daralqias.com/afaq.