دار القياس للمزادات تعلن عن مزاد "آفاق".. 8 فرص عقارية فريدة بالعاصمة

أعلنت شركة دار القياس للمزادات، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ والأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد " آفاق" الحضوري، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في قاعة عبية نجد بمدينة الرياض.