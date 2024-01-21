بمحفظة استثمارية "10" ملايين ريال.. مؤسسات القطاع غير الربحي تنجح في أنسنة خططها المالية

ونوّه مجلس إدارة الجمعية إلى حجم التطور والتوسع الذي تشهده مراكز الجمعية في مجال الخدمات والقاعات المتخصصة، الذي تجسد مؤخرًا من خلال افتتاح مدارس خطوة في تسع مناطق في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، وتجهيز مجموعة من القاعات العلاجية والتأهيلية في مراكز الجمعية بمختلف مناطق المملكة، واعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية بوصفها جهة معتمدة لاختبارات التقييم والتشخيص لذوي الإعاقة.