بمحفظة استثمارية "10" ملايين ريال.. مؤسسات القطاع غير الربحي تنجح في أنسنة خططها المالية

يواصل القطاعُ غير الربحي تحقيقَ نتائج ملموسة للفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية المملكة 2030، بمعدلات سنوية فاقت في آثارها ما تحقّق من قبل؛ حيث بلغت الميزانية التقديرية لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة للعام 2024م، "107" ملايين ريال سنويًّا.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية، المشرف المالي أسامة بن علي قباني، أن اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عُقد بمركز الجمعية بمدينة حائل، اعتمد التقرير الختامي لميزانية الجمعية للعام 2023م، وأقرّ الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م.
واستعرض الاجتماعُ جدولَ الأعمال الذي تضمّن تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة، وتوصيات اللجان المالية والفنية، وبرامج تنمية الموارد المالية للعام الجديد، مبينًا موافقة المجلس على اتفاقية تخصيص مشروع خيري لصالح جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، وتنفيذ حملات إعلامية لحشد الدعم المعنوي والمادي لخدمات وبرامج الجمعية المجانية والموافقة.
وعلى هامش الاجتماع افتتحت الجمعيةُ قاعةَ العلاج الطبيعي بالمركز بدعم من شركات القطاع الخاص، كما وقّعت اتفاقية تعاون لإنشاء محفظة استثمارية وقفية بقيمة "10" ملايين ريال يعود ريعها لمساندة البرامج والخدمات التأهيلية والتعليمية لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة في مركز الجمعية في حائل.
ونوّه مجلس إدارة الجمعية إلى حجم التطور والتوسع الذي تشهده مراكز الجمعية في مجال الخدمات والقاعات المتخصصة، الذي تجسد مؤخرًا من خلال افتتاح مدارس خطوة في تسع مناطق في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، وتجهيز مجموعة من القاعات العلاجية والتأهيلية في مراكز الجمعية بمختلف مناطق المملكة، واعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية بوصفها جهة معتمدة لاختبارات التقييم والتشخيص لذوي الإعاقة.