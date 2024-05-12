دشّن حديقتَيْن.. أمير الجوف يقف ميدانياً على "صيانة الطرق المنقولة" بدومة الجندل

واستمع الأمير لشرحٍ عن المشروع بعد إعادة تأهيلهما والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جودة الحياة وأنسنة المدن، وضمن مشاريع بهجة؛ لتخدم احتياجات أهالي محافظة دومة الجندل لتكون متنفساً لهم، وتواكب مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها مدن المملكة في إيجاد بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزّز الصحّة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبهجة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 31500 متر مربع، ورُوعي في تنفيذها إنشاء مضمار لممارسة رياضة المشي، ومسار لمُحبي ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وسط مجتمعات تحثّ على المشاركة في الرياضات المجتمعية، كما تتوافر مناطق للعب الأطفال، إضافة إلى مواقع حضرية شاملة ومهيّأة لروّاد الأعمال، والعديد من الخدمات العامة التي تخدم احتياجات الزوّار والمتنزهين.