تفاصيل حالة الطقس اليوم والمناطق المشمولة بتوقعات الأمطار وفُرص الغبار

يُشير آخر تحليلات فريق التنبؤات الجوية ونواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى سيطرة طقسٍ مستقرٍ نهار اليوم الإثنين على أغلب مناطق المملكة، وتُستثنى من ذلك منطقتا الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقة جازان، إذ يُتوقع أن تشهد هذه المناطق أجواءً ما بين الغائمة جزئياً والغائمة، مع وجود فرصةٍ لهطول زخاتٍ من الأمطار بشكلٍ محلي.