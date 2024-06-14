حجاج صندوق الشهداء يحطون رحالهم في أبراج مِنى في أول أيام الحج

ويقضي حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أوقاتهم في يوم التروية الذي يوافق يوم الجمعة وساعة الإجابة بين الذكر والدعاء، وقلوبهم تترقب بقية تفاصيل الرحلة التي ستغادر فجرًا إلى صعيد عرفات؛ ليبدأ فصل جديد من الأعمال التي تقرّبهم إلى الله زلفى، وتفي بأمانيهم التي احتضنوها في دعواتٍ يبثونها سرًّا إلى ربهم في واحدٍ من أرجى أيام الله قبولاً وغفراناً.