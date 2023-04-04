مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ رضيعة من تشوّه خلقي نادر أسفل الظهر

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، طفلة حديثة الولادة في وضعٍ صحي حرج، تعاني تشوّهاً خلقياً كبيراً ونادراً يصيب حالة من كل 1000 مولود بالمملكة، عبارة عن فتحة كبيرة تشغل مساحة 60% من الظهر، يتضح من خلالها عظام العمود الفقري والحبل الشوكي والأعصاب، وإصابتها بشلل في الأطراف السفلية لعدم انتظام وظيفة النخاع الشوكي، ذكر ذلك الدكتور عبدالرزاق العوجان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه بعد ولادة الطفلة بالمستشفى، تبيّن من الفحوصات الأولية وجود فتحة كبيرة بالظهر ونقص في الأكسجين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ووضعها على أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي، مع إخضاعها إلى حزمة من الفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) على منطقتي الرأس والعمود الفقري.