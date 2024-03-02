مزارعون في بيشة: الحشرات تفتك بأشجار النخيل ونطالب بحل في أسرع وقت

شكا عددٌ من المزارعين في محافظة بيشة، انتشار الحشرات التي تفتك بأشجار النخيل في مزارعهم.
وأوضح الشاكون أن تلك الحشرات تنتشر في هذا الوقت من السنة وتكبّدهم خسائر، وطالبوا ببذل جهود لمكافحتها بوسائل تقنية حديثة لحماية ثروتهم الزراعية.
وفي هذا السياق، قال المواطن سالم سعود العمري؛ وهو أحد أصحاب المزارع بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة: نحن نعاني سوسة النخيل التي فتكت بالنخيل وتعرّض عديداً من الأشجار للموت والإصابة.
وأضاف: نطالب الجهة المعنية بمساعدتنا على رش النخيل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في أسرع وقتٍ ممكن لحماية المحاصيل والحفاظ على الثروة الزراعية.