مزارعون في بيشة: الحشرات تفتك بأشجار النخيل ونطالب بحل في أسرع وقت

وفي هذا السياق، قال المواطن سالم سعود العمري؛ وهو أحد أصحاب المزارع بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة: نحن نعاني سوسة النخيل التي فتكت بالنخيل وتعرّض عديداً من الأشجار للموت والإصابة.