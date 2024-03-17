بطول 11 كم.. "أمانة الشرقية" تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران - الجبيل السريع

وفي التفاصيل، تتضمن أعمال الصيانة كشط وإعادة سفلتة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة، وما يأتي ضمنها.

وأبانت الأمانة، أنه سيتم إغلاق الطريق جزئياً خلال فترة العمل، مع إغلاق المخارج والمداخل حسب حاجة العمل، حيث سيبدأ العمل غداً الاثنين، مشيرة إلى أن الأعمال ستكون على عدة مراحل، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.