بطول 11 كم.. "أمانة الشرقية" تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران - الجبيل السريع

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بدء أعمال الصيانة لطريق الظهران الجبيل السريع، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة، وإدارة المرور، وتبدأ العملية من تقاطع جسر صفوى وحتى تقاطع جسر رأس تنورة، على الطريق الرئيسي باتجاه الجبيل بطول 11 كيلو متراً، لتحسين وسائل السلامة المرورية.
وفي التفاصيل، تتضمن أعمال الصيانة كشط وإعادة سفلتة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة، وما يأتي ضمنها.
وأبانت الأمانة، أنه سيتم إغلاق الطريق جزئياً خلال فترة العمل، مع إغلاق المخارج والمداخل حسب حاجة العمل، حيث سيبدأ العمل غداً الاثنين، مشيرة إلى أن الأعمال ستكون على عدة مراحل، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.
ووضعت الأمانة خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة النظر إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.