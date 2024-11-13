"البعيجان" يشارك في مؤتمر "الإسلام دين الإنسانية والسلام" بكيرلا الهندية

وحذّر البعيجان، من الفرقة والاختلاف التي وصفها بأنها من أعظم وأكبر وسائل الهدم للأمم والحضارات، وتهدد كيان الأمة وتخلخل تماسكها، وأن الفُرقة والاختلاف هما سبيل الفوضى، ووقود الفتن والحروب؛ مضيفًا: لقد نهى الله تعالى عن الاختلاف والفُرقة، وجَعَلها من أسباب الفشل والضعف؛ بل ومن أسباب العذاب، قال تعالى: {وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}.