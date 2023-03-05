استشاري: إبرة السكر الجديدة تُنزل 20 كلجم من الوزن بشرط الرياضة ونمط الحياة الصحي والإشراف الطبي

ونبّه استشاري السكري إلى أن موانع استخدام هذه الإبر تكون على مرضى السكري من النوع الأول والمرأة أثناء الحمل والرضاعة، وكذلك وجود التهاب في البنكرياس حاد أو مزمن، أو وجود ورم من أورام الغدة الدرقية، وكذلك مَن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.