استشاري: إبرة السكر الجديدة تُنزل 20 كلجم من الوزن بشرط الرياضة ونمط الحياة الصحي والإشراف الطبي
أكد استشاري طب الأسرة وداء السكري، الدكتور صالح الوعلان، أن إبر السكر الجديدة وحدها لا تكفي للوصول إلى الوزن المثالي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنها تساعد في إنزال 20 كيلوجرامًا من الوزن.
وتفصيلاً، قال "الوعلان" لبرنامج الراصد على قناة الاخبارية: "تمت الموافقة مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء على دواء "مونجارو"، وهو عبارة عن حقنة أسبوعية، تؤخذ تحت الجلد بقلم محضر مسبقًا. وقد أثبت فاعليته في خفض معدل السكر التراكمي وإنقاص الوزن".
وعن استخدام إبر السكري من أجل الوصول للوزن المثالي بيّن الدكتور الوعلان أنه لم تتم الموافقة عليها علاجًا للسمنة، وإنما لعلاج السكري من النوع الثاني، لكن يمكن استخدامها لهذا الغرض بالقياس على إبر أوزيمبيك لإنقاص الوزن كإحدى مميزات هذا الدواء.
وأشار إلى أنه بالرجوع إلى الدراسات العلمية نجد أنه لدواء مونجارو أعلى نسبة تنزيل للوزن مقارنة بـ"أوزيمبيك".
وشدَّد على أن يكون استخدام "إبر التخسيس" تحت إشراف طبي تفاديًا لحدوث مشاكل قد لا تُحمد عقباها.
وأوضح أن الاستخدام يكون بحقنة أسبوعية بجرعات مختلفة، وتصل فائدة الجرعة القصوى من مونجارو إلى نسبة تزيد على 20٪ في إنزال الوزن.
ونبَّه إلى أن العلاج وحده لا يكفي لإنزال الوزن والوصول إلى الوزن المثالي؛ إذ يجب أن يصاحبه نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة.
ونبّه استشاري السكري إلى أن موانع استخدام هذه الإبر تكون على مرضى السكري من النوع الأول والمرأة أثناء الحمل والرضاعة، وكذلك وجود التهاب في البنكرياس حاد أو مزمن، أو وجود ورم من أورام الغدة الدرقية، وكذلك مَن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.