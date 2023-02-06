مدير "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام يتفقد سير عمل الفرق الهندسية بعدن

ومن جانبه، قال محمد مهيوب، وهو أحد أبناء منطقة عكاد جبل حبشي في حديث لمكتب مسام الإعلامي إن مدرسة الشعب عكاد كانت تحتوي على العديد من الألغام والعبوات الناسفة، التي كانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة الطلاب والأطفال في المنطقة، وكان الجميع في حالة فزع وعدم الأمان".