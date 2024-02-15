محليات

هنا سلع انخفضت أسعارها.. "الخدمات والمساكن" تقود التضخم بالمملكة إلى ارتفاع نسبي

بيانات "الإحصاء" عن "المعدل" و"مؤشر أسعار المستهلك" خلال يناير الماضي ومقارنة
هنا سلع انخفضت أسعارها.. "الخدمات والمساكن" تقود التضخم بالمملكة إلى ارتفاع نسبي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل التضخم بالمملكة إلى 1.6% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023، وهو أعلى من الشهر السابق ديسمبر 2023 م على أساس سنوي حيث سجل 1.5%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء التضخم إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

وتفصيلًا، أكدت بيانات "الإحصاء" ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 9.3% في شهر يناير 2024م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2% والتي كان لها التأثير الكبير، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.4% متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1%؛ متأثًرًة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1% متأثًرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يناير 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023م. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.1% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.2%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم التعليم بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5% وقسم النقل بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم الصحة بنسبة 0.5% وقسم التبغ بنسبة 0.7%.

الهيئة العامة للإحصاء

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org