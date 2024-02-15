هنا سلع انخفضت أسعارها.. "الخدمات والمساكن" تقود التضخم بالمملكة إلى ارتفاع نسبي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل التضخم بالمملكة إلى 1.6% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023، وهو أعلى من الشهر السابق ديسمبر 2023 م على أساس سنوي حيث سجل 1.5%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء التضخم إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
وتفصيلًا، أكدت بيانات "الإحصاء" ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 9.3% في شهر يناير 2024م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2% والتي كان لها التأثير الكبير، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.4% متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1%؛ متأثًرًة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1% متأثًرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يناير 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023م. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.1% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.2%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم التعليم بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5% وقسم النقل بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم الصحة بنسبة 0.5% وقسم التبغ بنسبة 0.7%.