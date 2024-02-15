هنا سلع انخفضت أسعارها.. "الخدمات والمساكن" تقود التضخم بالمملكة إلى ارتفاع نسبي

وتفصيلًا، أكدت بيانات "الإحصاء" ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 9.3% في شهر يناير 2024م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2% والتي كان لها التأثير الكبير، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.4% متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.