"إغاثي الملك سلمان" يدشن البرنامج التطوعي لأمراض القلب للأطفال بحضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نبض السعودية التطوعي الواحد والعشرين لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 5 وحتى 12 مايو 2024م، بمشاركة 15 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 8 عمليات قلب مفتوح، و9 عمليات قسطرة علاجية، و5 عمليات قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض القلب في اليمن.
من جهة أخرى، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 100.000 فرد.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض. وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للمستفيدين، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عكار وريفها، إلى جانب تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص، إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، فضلاً عن تعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وكذلك تقديم الدعم للأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم على الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في لبنان وتعزير نظام الرعاية الصحية المتكامل هناك.