"إغاثي الملك سلمان" يدشن البرنامج التطوعي لأمراض القلب للأطفال بحضرموت

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض. وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للمستفيدين، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عكار وريفها، إلى جانب تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص، إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، فضلاً عن تعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وكذلك تقديم الدعم للأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم على الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.