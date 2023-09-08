حراك اقتصادي.. بالفيديو: إقبال كبير من الزوار على مهرجان تمور الأفلاج

من جهتهم، نوه عدد من الزوار والعارضين بحسن التنظيم والترتيب حيث أشار الخبير في زراعة النخيل وتصنيع التمور وتسويقها شيخ تجار سوق التمور في الأحساء، عبد الحميد بن زيد، خلال زيارته مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، أن ما عُرض من منتجات تمور نخيل الأفلاج يفوق مهرجانات دولية من ناحية جودة عروض المنتجات وحسن تنظيم للمهرجان.