تطورات هامة منتظرة على الطقس في مدينة جدة يوم الأربعاء.. تفاصيل

وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير بشكل تدريجي على سواحل منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من ساعات فجر اليوم الأربعاء؛ بحيث تتشكل سحب ركامية رعدية في سماء البحر الأحمر قبالة السواحل، تزداد شدة خلال ساعات الصباح، وترتفع فرص تأثر مدينة جدة بهذه السحب؛ بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، كما يُتوقع استمرار فرص الأمطار الرعدية على مدينة جدة حتى ساعات مساء يوم الأربعاء.