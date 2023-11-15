تطورات هامة منتظرة على الطقس في مدينة جدة يوم الأربعاء.. تفاصيل

لا تزال كافة تحليلات فريق التنبؤات في طقس العرب تشير إلى تأثر مدينة جدة وكذلك الحال مع أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة وسواحلها يوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بالبرق والرعد والأمطار ونشاط للرياح السطحية بمشيئة الله تعالى.
وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير بشكل تدريجي على سواحل منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من ساعات فجر اليوم الأربعاء؛ بحيث تتشكل سحب ركامية رعدية في سماء البحر الأحمر قبالة السواحل، تزداد شدة خلال ساعات الصباح، وترتفع فرص تأثر مدينة جدة بهذه السحب؛ بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، كما يُتوقع استمرار فرص الأمطار الرعدية على مدينة جدة حتى ساعات مساء يوم الأربعاء.
وهنا ينوه الكادر للمهتمين وهواة الطقس، بضرورة متابعة رادار الأمطار الخاص بمدينة جدة، وصور الأقمار الاصطناعية لمتابعة تطور السحب الرعدية لحظة بلحظة.
وتأتي هذه الحالة المطرية نتيجة اندفاع حوض علوي بارد شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع استجابة سطحية ونشطة لمنخفض البحر الأحمر، وبالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية للمنطقة؛ مما يُنتج حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل على إثرها السحب الركامية الرعدية الماطرة.