ضبْط مقيمَيْن لاستغلالهما الرواسب بالشرقية ومواطن أشعل النار في الغطاء النباتي بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تمّ ضبط مُعدّتَيْن تستخدمان في نقل التربة وتجريفها، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
من ناحية ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثّت على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.