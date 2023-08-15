وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية في القاهرة بشأن سوريا

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في القاهرة، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.
وانطلقت أعمال الاجتماع اليوم، وقد تم خلاله التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها.
وشدد الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع كلاً من: وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.