"عمر الحسين" رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام

أصدر مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ رئيس مجلس الأمناء في "إخاء" - قرارًا بتعيين المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة.
ويعدّ الحسين أحد الكفاءات الوطنية؛ لما يتمتّع به من خبرات قيادية وإدارية تجاوزت 25 عامًا في عدة قطاعات حيوية؛ منها خدمية وخيرية؛ حيث تولّى عدة مناصب قيادية في كبرى الشركات المساهمة، منها أنه كان نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك البلاد، ومديرًا للإدارة الخاصة والتميز بمصرف الراجحي، ومديرًا لعدة مراكز خدمية ذات النفع العام بشركة "الرياض للتعمير"، إضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة ورئاسته للجنة التنفيذية بجمعية "إرواء" الخيرية للمياه الصالحة للشرب، وعضويته في جمعية منفعة للأوقاف.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندس عمر حاصل على بكالوريوس في الهندسة 1997 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والزمالة الدولية في الاقتصاد الاجتماعي للمنظمات غير الربحية، وكذلك الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، بالإضافة إلى مساهماته في تمكين الشباب ودعم رواد الأعمال واهتمامه بالبرامج الشبابية والتطوعية.
وعدّت "إخاء" المهندس الحسين إضافةً نوعية للمؤسسة لتحقيق أهدافها ورؤيتها في تمكين المستفيدين وتجويد حياتهم، وتطويرهم، والتحسين المستمرّ في تقديم الخدمات لمستفيدي المؤسسة بما يتماشى مع رؤية 2030.
بدوره عبًر الحسين عن شكره وتقديره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ رئيس مجلس أمناء "إخاء" - على الثقة الغالية بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة، والشكر موصول لأعضاء المجلس، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يواصل المسيرة التنموية للمؤسسة، وأن يكلّل مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.