"عمر الحسين" رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام

ويعدّ الحسين أحد الكفاءات الوطنية؛ لما يتمتّع به من خبرات قيادية وإدارية تجاوزت 25 عامًا في عدة قطاعات حيوية؛ منها خدمية وخيرية؛ حيث تولّى عدة مناصب قيادية في كبرى الشركات المساهمة، منها أنه كان نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك البلاد، ومديرًا للإدارة الخاصة والتميز بمصرف الراجحي، ومديرًا لعدة مراكز خدمية ذات النفع العام بشركة "الرياض للتعمير"، إضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة ورئاسته للجنة التنفيذية بجمعية "إرواء" الخيرية للمياه الصالحة للشرب، وعضويته في جمعية منفعة للأوقاف.