وزير الاتصالات: المملكة شهدت قفزات نوعية في رحلتها لبناء اقتصاد رقمي

وفي حديثه عن المستقبل والتنمية المستدامة أكد أن السعودية سخَّرت التقنية والابتكار لخلق نماذج لمدن المستقبل؛ إذ أطلقت السعودية في مدينة نيوم "ذا لاين"، النموذج الأول في تصميم المدن كنواة للتنافسية والازدهار، وكيف أن "ذا لاين" يرتكز على الإنسان بانبعاثات كربونية صفرية مع المحافظة على 95% من الطبيعة. كما أطلقت السعودية في "نيوم" أكبر مصانع للهيدروجين الأخضر في العالم باستثمارات تجاوزت 5 مليارات دولار؛ لترسل رسالة واضحة أن السعودية ماضية في مواصلة دورها بصفتها قائدًا عالميًّا في مجال الطاقة، وطاقة المستقبل.