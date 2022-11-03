وزير الصناعة يلتقي نظيره الأسترالي ويناقش سبل التعاون المشترك

يذكر أن زيارة الوفد السعودي إلى دولة أستراليا التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي؛ قد شملت 4 مدن أسترالية: "كانبرا" و"بريزبن" و"برث" و"سيدني"، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في المدة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.