وزير الصناعة يلتقي نظيره الأسترالي ويناقش سبل التعاون المشترك

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بوزيرة الموارد بوزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية مادلين كينغ، كما التقى بالرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار الأسترالية زافيير سيمونيه، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة أستراليا، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين والموارد "IMARC" المقام في مدينة سيدني بأستراليا.
ونُوقِشت خلال اللقاءات سبل التعاون المشتركة بين المملكة وأستراليا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستُعرِضت الفرص التي يوفرها القطاعان ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف التي تتميز بها أستراليا في قطاع التعدين بوصفها إحدى الدول المتقدمة فيه.
يذكر أن زيارة الوفد السعودي إلى دولة أستراليا التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي؛ قد شملت 4 مدن أسترالية: "كانبرا" و"بريزبن" و"برث" و"سيدني"، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في المدة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.