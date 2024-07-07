"مؤتمر تمكين تجربة العميل" يكشف عن أفضل 10 ممارسات لتعزيز رضا المتعاملين ودعم التنافسية

وعن أكثر الجلسات التي ينصح بها قال: "كل ما تم إعداده هو مهم"، مضيفاً: "الجلسة الحوارية الرئيسة بعنوان "دور تجربة العميل في تحقيق الجهات الحكومية لمستهدفاتها ضمن رؤية 2030، تناقش الجلسة الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير تجربة العملاء في مؤسسات المملكة، وكيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز أليات التواصل بين المؤسسات والعملاء. حيث تسلط الضوء على أبرز التطورات التقنية والحلول الرقمية التي تم تنفيذها لتبسيط العمليات وتحسين تقديم الخدمات وتطوير تجربة العملاء. كما تناقش أهم الرؤى المؤسسية حول كيفية تبني الابتكارات الرقمية لخلق تجارب استثنائية للعملاء وتعزيز أليات النمو المستدام".