تجاوباً مع "سبق".. "أمانة مكة" تُزيل المواشي النافقة قرب مقبرة شهداء الحرم

وجّهت أمانة العاصمة المقدّسة، بالوقوف على موقع "الأغنام النافقة" قرب مقبرة شهداء الحرم، وإزالة المواشي النافقة.
وأكّدت "الأمانة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "الأغنام النافقة تعود بقرب مقبرة شهداء الحرم.. والروائح الكريهة تملأ المكان"، أنها وجّهت القسم المختص بالوقوف على الموقع ومعالجته من خلال إزالة المواشي النافقة، ورش الموقع بالمعقمات ومسحه بإحدى المعدات.
يُذكر أن الموقع يشهد إلقاءً متكرراً لجيف الحيوانات النافقة؛ حيث توجد أحواش ماشية بالقرب من مقبرة شهداء الحرم بالشرائع من الجهة الشمالية.