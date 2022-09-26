تجاوباً مع "سبق".. "أمانة مكة" تُزيل المواشي النافقة قرب مقبرة شهداء الحرم

وأكّدت "الأمانة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "الأغنام النافقة تعود بقرب مقبرة شهداء الحرم.. والروائح الكريهة تملأ المكان"، أنها وجّهت القسم المختص بالوقوف على الموقع ومعالجته من خلال إزالة المواشي النافقة، ورش الموقع بالمعقمات ومسحه بإحدى المعدات.