القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في أسبوع أثينا للطيران بعروض احترافية

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في أسبوع الطيران في أثينا (Athens Flying Week) الذي يُقام في قاعدة تاناغرا الجوية خلال الفترة من 14 الى 15 سبتمبر المقبل.
ويعد هذا العرض الجوي الأكبر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويضم أكثر من 50 طائرة متقدّمة من مختلف دول العالم، إضافة إلى جميع الطائرات العسكرية للقوات المسلحة اليونانية.
وسيشارك فريق الاستعراض الجوي السعودي "Saudi Hawks" في هذا الحدث ببرنامج جديد ومحدّث، وسيقوم الفريق بعروضٍ جوية احترافية باستخدام طائرات Bae Hawk Mk.65 الخضراء التي تظهر قدرات الطيّارين السعوديين ومهاراتهم.
ومن أبرز العروض المنتظرة في هذا الحدث، عرض طائرات "يوروفايتر Typhoon" التي ستقدمها القوات الجوية الملكية السعودية، بفضل القوة والسرعة اللتين تتميز بهما هذه الطائرات، إضافة إلى المناورات الجوية الحادّة والاحترافية.