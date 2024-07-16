القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في أسبوع أثينا للطيران بعروض احترافية

ومن أبرز العروض المنتظرة في هذا الحدث، عرض طائرات "يوروفايتر Typhoon" التي ستقدمها القوات الجوية الملكية السعودية، بفضل القوة والسرعة اللتين تتميز بهما هذه الطائرات، إضافة إلى المناورات الجوية الحادّة والاحترافية.