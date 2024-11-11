"القمة العربية والإسلامية".. رسالة للمجتمع الدولي ليقوم بدوره

أخذت المملكة على عاتقها ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لحقن الدماء في غزة وإيقاف دبابات الحرب والعمليات العسكرية في لبنان، فمنذ بداية العدوان على غزة والمملكة تنادي بضرورة رسم مسار سياسي سلمي يحدُ من التداعيات الدموية والنزيف البشري وتهديد الإقليم والعالم، فالعنف والخراب يتوسع إذا لم تعالج مسبباته، كما دعت المملكة منفردة أو عبر القمم التي تعقدها أو تحضرها، إلى وقف الهجوم الإسرائيلي.