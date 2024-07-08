شاهد.. الزائرون يتوافدون إلى المسجد النبوي مع انطلاق موسم العمرة

وتوالت مشاهد لجموع من الزائرين في طريقهم إلى المسجد النبوي أمس، وتبدو جهود أنسنة الطرق، وتأهيل الأرصفة، وتركيب الأضواء، وتهيئة الأماكن والشوارع، وأعمال التشجير على امتداد المساحات والميادين التي يسلكها المشاة، لتسهيل انتقالهم انطلاقاً من الفنادق القريبة إلى المسجد النبوي، وتوفير خدمات النقل الخفيفة من العربات الكهربائية، وفتح المظلات في الساحات، بهدف تعزيز الأمان والراحة للزائرين والمعتمرين، ليؤدوا العبادات في يسر وطمأنينة.