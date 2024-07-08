شاهد.. الزائرون يتوافدون إلى المسجد النبوي مع انطلاق موسم العمرة

يستقبل المسجد النبوي جموع الزائرين من مختلف الجنسيات مع بداية موسم العمرة، تواكبهم خدمات متكاملة تقدمها مختلف الجهات المعنية لخدمتهم داخل المسجد النبوي، والساحات المحيطة، وفي المنطقة المركزية، وفي جولاتهم على المعالم والمزارات التاريخية.
وتوالت مشاهد لجموع من الزائرين في طريقهم إلى المسجد النبوي أمس، وتبدو جهود أنسنة الطرق، وتأهيل الأرصفة، وتركيب الأضواء، وتهيئة الأماكن والشوارع، وأعمال التشجير على امتداد المساحات والميادين التي يسلكها المشاة، لتسهيل انتقالهم انطلاقاً من الفنادق القريبة إلى المسجد النبوي، وتوفير خدمات النقل الخفيفة من العربات الكهربائية، وفتح المظلات في الساحات، بهدف تعزيز الأمان والراحة للزائرين والمعتمرين، ليؤدوا العبادات في يسر وطمأنينة.