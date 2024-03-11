"سدايا" تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول مشروع "السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة"

ويهدف مشروع السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة إلى وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، حيث يأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص "سدايا" على إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، من خلال استقبال المرئيات والمقترحات وتحليلها ودراستها، واقتراح التوصيات المناسبة حيالها.