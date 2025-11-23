حرس حدود مكة يضبط مخالفين لصيد الأسماك دون تصريح بالقنفذة

ودعا حرس الحدود الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو على الأرقام (994)، (999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.