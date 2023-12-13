محليات
"الرويلي": دول التحالف الإسلامي لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته
قال: نسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة التي تقف خلف قيام هذا الإرهاب وانتشاره
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض الرويلي إن دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته ومواجهته ميدانيًّا بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف "الرويلي" في كلمته باجتماع دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب: إن التحالف يسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة التي تقف خلف قيام هذا الإرهاب، وتغرر بشريحة من الشباب؛ بغرض تجنيدهم في صفوف التيارات الإرهابية المتطرفة التي تمارس العنف المسلح.