"الرويلي": دول التحالف الإسلامي لم تألُ جهدًا في محاربة الإرهاب وقطع تمويلاته

وأضاف "الرويلي" في كلمته باجتماع دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب: إن التحالف يسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة التي تقف خلف قيام هذا الإرهاب، وتغرر بشريحة من الشباب؛ بغرض تجنيدهم في صفوف التيارات الإرهابية المتطرفة التي تمارس العنف المسلح.