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بمستشفى عيون الجواء.. جراحة تعيد الحركة لساعد ثلاثيني سقط من ارتفاع

الشاب كان يشكو آلاماً شديدة ناجمة عن كسر مضاعف في يده اليسرى
بمستشفى عيون الجواء.. جراحة تعيد الحركة لساعد ثلاثيني سقط من ارتفاع

تمكّن فريق طبي في تخصّص جراحة العظام والمفاصل بمستشفى عيون الجواء، التابع لتجمُّع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة شاب ثلاثيني كان يشكو آلاماً شديدة ناجمة عن كسر مضاعف في ساعد يده اليسرى أفقدته القدرة على تحريكها.

وأوضح التجمُّع أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني ألماً شديداً وجروحاً متعددة في اليد اليسرى إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وبعد الكشف الطبي ومناظرة نتائج الأشعة تبيّن وجود كسر بعظمتَي الساعد الأيسر، فقرر الأطباء سرعة تنويمه وإجراء عملية جراحية له.

وأضاف، أن الأطباء قاموا خلال التدخل الجراحي بمداواة الجروح وإجراء عملية ترميم وتثبيت للكسور بوساطة شريحة معدنية ومسامير خاصة بهذا النوع من الإصابات.

وبعد المتابعة بالقسم تحسنت حاله المريض واستطاع تحريك يده بشكل طبيعي، ليغادر بعدها المريض المستشفى مع أخذ موعد بالعيادات الخارجية لقسم العظام.

تجمع القصيم الصحي
مستشفى عيون الجواء العام

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