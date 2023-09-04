بمستشفى عيون الجواء.. جراحة تعيد الحركة لساعد ثلاثيني سقط من ارتفاع

تمكّن فريق طبي في تخصّص جراحة العظام والمفاصل بمستشفى عيون الجواء، التابع لتجمُّع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة شاب ثلاثيني كان يشكو آلاماً شديدة ناجمة عن كسر مضاعف في ساعد يده اليسرى أفقدته القدرة على تحريكها.