مستشفى سليمان الحبيب ينقذ "قاصرًا" كتلة جسمه 63 من مضاعفات السمنة

وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المريض أجريت له عملية تكميم معدة عبر ثلاث جروح فقط، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، ونُقل من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة؛ حيث أمضى نحو 24 ساعة محاطًا بالعناية الطبية الدقيقة، ومن ثم غادر بحالة صحية جيدة إلى منزل الأسرة، ومن خلال متابعته في العيادة تأكد نجاح العملية فعليًّا حيث تَخَلص من الكثير من الأعراض الخطيرة، كانسداد التنفس وضعف الحركة؛ فضلًا عن اختفاء موجات الربو المتكررة، والسكري.