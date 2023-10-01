نجاح عملية متقدمة ونوعية بمستشفى عسير المركزي لإنهاء معاناة مريض من "عرق النسا"

نجح بفضل الله تعالى مستشفى عسير المركزي ممثلاً بقسم جراحة العمود الفقري في إجراء عملية متقدمة ونوعية، وتُعتبر من التقنيات الحديثة، لمريض في العقد الثالث، كان يعاني مرض (عرق النسا)، وكان يشكو من آلام حادة ممتدة في الطرف السفلي الأيسر من أعلى الفخذ حتى القدم.
وتمت إزالة الانزلاق الغضروفي بالمنظار "الإندوسكوبي" بنجاح، وتحديد العصب بين الفقرتَين القطنيتَين الرابعة والخامسة، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتمكن المريض من الخروج في اليوم نفسه.
وثمّن رئيس قسم جراحة العمود الفقري، الدكتور عبدلله قداح، جهود الاستشاريين كافة في قسم جراحة العمود الفقري: الدكتور جهاد أحمد استشاري جراحة مخ وأعصاب وجراحة عمود فقري، والدكتور هيثم النمري استشاري جراحة مخ وأعصاب وجراحة عمود فقري، والدكتور شاكر الشهري استشاري جراحة مخ وأعصاب وجراحة عمود فقري، والدكتور مبارك العريج استشاري جراحة مخ وأعصاب وجراحة عمود فقري. كما قدم رئيس القسم شكره للدكتور حسين أبو جميلة استشاري التخدير، ولطاقم التمريض كافة.