نجاح عملية متقدمة ونوعية بمستشفى عسير المركزي لإنهاء معاناة مريض من "عرق النسا"

نجح بفضل الله تعالى مستشفى عسير المركزي ممثلاً بقسم جراحة العمود الفقري في إجراء عملية متقدمة ونوعية، وتُعتبر من التقنيات الحديثة، لمريض في العقد الثالث، كان يعاني مرض (عرق النسا)، وكان يشكو من آلام حادة ممتدة في الطرف السفلي الأيسر من أعلى الفخذ حتى القدم.