"إحسان" تحقق المركز الخامس بـ 90.27% في نضج التجربة الرقمية

يُذكر أن منصة إحسان تأسست بموجب أمر سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة دقيقة أثمرت الوصول لإجمالي تبرعات بلغ أكثر من 7 مليارات و900 مليون ريال، عبر أكثر من 150 مليون عملية تبرع، بالإضافة إلى لجنة شرعية من شأنها تأكيد امتثال كل الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في جميع تفاصيلها، مما يسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.