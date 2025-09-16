داعيًا الله لعودته قريبًا إلى المحراب والمنبر .. السديس يهنئ الشيخ فيصل غزاوي بتعافيه

هنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين والمؤذنين والمدرسين فيهما ومنسوبيهما، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، بمناسبة تعافيه من العارض الصحي الذي ألمّ به.
وأكد السديس في تهنئته الدعاء بأن يتم الله على الشيخ غزاوي تمام الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابه طهورًا وذنبًا مغفورًا، مشيرًا إلى أن منسوبي الحرمين الشريفين يشاركونه مشاعر الفرح بسلامته ويدعون له بعودة قريبة إلى المحراب والمنبر.
ويُعد الشيخ فيصل غزاوي أحد أبرز أئمة وخطباء المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد ارتبط صوته وأداؤه المتميزان بوجدان المصلين والزوار، حيث يحظى بتقدير واسع داخل المملكة وخارجها.