بالمرصاد.. القبض على 6 مهربين لـ "القات" و"الشبو" بعسير والشرقية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الأثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم 132 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة أخرى، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنَيْن؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.