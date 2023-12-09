وفد اللجنة الوزارية المكلفة من "القمة العربية الإسلامية" يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية كندا

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية بسرعة تحرك المجتمع الدولي، والاضطلاع بمسؤوليته تجاه حماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الحديث عن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يجب أن يكون عقب الوقف الفوري لإطلاق النار، وتهدئة التصعيد العسكري غير المبرر.