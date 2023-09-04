"السديس": ريادة عالمية للمملكة لمعالجة تحديات المياه انطلقت من ثوابت دينية وركائز إنسانية

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "إن المملكة العربية السعودية حريصة على ضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه الأمن الإنساني. ولا غرو؛ فبلادنا وقادتها -بحمدالله- لهم القدح المعلى في الحفاظ على الثروات، وتدعيم مواردها".