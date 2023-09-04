"السديس": ريادة عالمية للمملكة لمعالجة تحديات المياه انطلقت من ثوابت دينية وركائز إنسانية

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأسيس المملكة العربية السعودية منظمة عالمية للمياه، مقرها الرياض، وتهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
وقال رئيس الشؤون الدينية: "إن إنشاء منظمة عالمية للمياه انطلق من ثوابت دينية، وركائز إنسانية، وريادة عالمية وحضارية".. مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤمِنونَ﴾ [الأنبياء: 30].
وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "إن المملكة العربية السعودية حريصة على ضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه الأمن الإنساني. ولا غرو؛ فبلادنا وقادتها -بحمدالله- لهم القدح المعلى في الحفاظ على الثروات، وتدعيم مواردها".