محكّمو مسابقة الملك عبدالعزيز يؤكدون دقة التنظيم وقوة المعايير

وبيّن عضو اللجنة الدكتور أمين آدم الفلاني من جمهورية الكاميرون، أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا اسم مؤسس هذه البلاد المباركة، وتحظى بعناية ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتتميز بالتنظيم الدقيق في لجنة التحكيم، وكونها أيضًا في المسجد الحرام؛ فهذا يزيدها شرفًا وتعظيمًا، وأيضًا تتميز بالدقة في التنظيم؛ حيث يُكَرّمون أهل القرآن في مسكنهم وفي ذهابهم وإيابهم، وهذا لا يُستغرب في دولة هي حاضنة الكتاب والسنة، والدولة الوحيدة التي تحكم بالكتاب والسنة، وكل من في هذه المسابقة فرح وسعيد بتنظيمها.